В новом сезоне Лиги чемпионов с участием "Астаны" присудили первое техническое поражение

Матч отменили из-за коронавируса.

Фото: ©Reuters
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Сегодня 08:28
УЕФА засчитал техническое поражение "Дрите" из Косово в матче предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/21 с североирландским "Линфилдом".

Встреча команд должна была пройти 11 августа в Ньоне (Швейцария). Однако игра не состоялась в связи с тем, что косовская команда была помещена на карантин после того, как второй ее игрок сдал положительный тест на коронавирус.

Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА с учетом неотложных обстоятельств передал дело по этому поводу в апелляционную инстанцию, которая решила присудить "Дрите" техническое поражение - 0:3.

Таким образом, "Линфилд" вышел в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с польской "Легией". На этой же стадии в турнире стартует "Астана", которая сыграет с белорусским "Динамо-Брест".
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Сегодня 08:28
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