В новом сезоне Лиги чемпионов с участием "Астаны" присудили первое техническое поражение

УЕФА засчитал техническое поражение "Дрите"
из Косово в матче предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов
сезона-2020/21 с североирландским "Линфилдом"
.
Встреча команд должна была пройти 11 августа в Ньоне (Швейцария). Однако игра не состоялась
в связи с тем, что косовская команда была помещена на карантин после того, как второй ее игрок сдал положительный тест на коронавирус.
Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА с учетом неотложных обстоятельств передал дело по этому поводу в апелляционную инстанцию, которая решила присудить "Дрите" техническое поражение - 0:3.
Таким образом, "Линфилд" вышел в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет
с польской "Легией"
. На этой же стадии в турнире стартует "Астана"
, которая сыграет с белорусским "Динамо-Брест".