ПСЖ впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Неймар там впервые за пять лет, Мбаппе - за три года.

Фото: ©Reuters
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Сегодня 07:52
Французский "Пари Сен-Жермен" стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов, одержав волевую победу над итальянской "Аталантой".

Встреча, прошедшая без зрителей в Лиссабоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан. На гол Марио Пашалича на 27-й минуте ПСЖ ответил точными ударами Маркиньоса (90-я минута) и Эрика Шупо-Мотинга (90+3-я). Неймар и Килиан Мбаппе отдали по голевой.

Парижский клуб вышел в полуфинал турнира впервые с 1995 года, когда на этой стадии проиграл "Милану" (0:1, 0:2). В последние три сезона ПСЖ не мог пройти дальше 1/8 финала.

Неймар добрался до этой стадии впервые за пять. Последний раз бразилец выигрывал Лигу чемпионов в составе "Барселоны" в 2015 году. С тех пор он не проходил в турнире дальше четвертьфинала.

Мбаппе же играл в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне-2016/17, когда "Монако" в двух матчах уступил "Ювентусу".


В полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с победителем встречи между немецким клубом "РБ Лейпциг" и мадридским "Атлетико", которая состоится в четверг, 13 августа.

В связи с пандемией коронавируса формат оставшейся части сезона Лиги чемпионов был изменен: со стадии 1/4 финала все противостояния проходят в Лиссабоне и состоят из одного матча.
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ПСЖ Лига чемпионов Неймар Мбаппе Килиан
Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 07:52
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