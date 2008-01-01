В "Динамо-Брест" ответили на вопрос о переносе или отмене матча с "Астаной" в Лиге чемпионов

Команды встретятся в первом раунде.

Фото: ФК "Динамо-Брест"©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 19:34
Белорусское "Динамо-Брест" активно готовится к предстоящему матчу с "Астаной" в Лиге чемпионов, сообщили Vesti.kz в пресс-службе клуба. У команды пока нет информации о переносе или отмене игры.

В Беларуси в данный момент проходят протесты. Митингующие не согласны с результатами выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, занимающий пост с 1994 года. 

"Мы активно готовимся к матчу, - отметили в пресс-службе "Динамо-Брест". - Информации о переносе поединка на нейтральное поле или отмене игры у нас нет. Да, действительно, матч состоится без зрителей. Если УЕФА примет решение о каких- либо изменениях, то непременно информирует об этом и наш клуб, и общественность".

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Напомним, что "Астана" сыграет с "Динамо-Брест" на выезде. Матч пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.

Победитель пары будет определен по итогам одной встречи. В случае необходимости команды сыграют дополнительное время и будет назначена серия пенальти.

Во втором раунде победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".
Метки:
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Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 19:34
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