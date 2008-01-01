Эксперт из Беларуси оценил форму "Астаны" перед стартом в ЛЧ и самого опасного игрока "Динамо"

Явного фаворита в предстоящем матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов
между "Динамо-Брест"
и "Астаной"
нет, считает журналист белорусского спортивного сайта By.tribuna.com Андрей Масловский
. В беседе с корреспондентом Vesti.kz
он предположил, что соперники будут в равных условиях и назвал игрока в составе белорусского клуба, от которого будет исходить угроза.
"На данный момент явных фаворитов нет. В прошлом "Астана" проводила матчи с белорусскими командами, и в них, все было очень на тоненького. Матчи получались равными, как раньше, так и в прошлом году с БАТЭ - вроде уверенная победа дома и отскок в Борисове, когда БАТЭ не хватило немного для того, чтобы пройти дальше, или перевести игру в дополнительное время. Достаточно равное соперничество удается не только с "Астаной". До этого БАТЭ встречался с карагандинским "Шахтером". В предстоящей игре возможно небольшое преимущество у "Динамо", потому что матч пройдет в Беларуси, но с учетом того, что скорее всего игра будет без зрителей, это не сильно поможет брестчанам. Соперники будут в равных условиях.
Большим плюсом для "Динамо" станет то, что "Астана" долгое время не имеет игровой практики. Товарищескими матчами и "двусторонками" нельзя заменить полноценную игру. С другой стороны, в последнее время не впечатляет сам "Динамо-Брест". Я не вижу той силы, которая была в прошлом году. Тогда клуб буквально катком проходился по соперникам в чемпионате. У них были яркие матчи, все было прекрасно и вот, если бы тогда была Лига чемпионов для этой команды, то, наверное, у "Астаны" было бы мало шансов. Сейчас "Динамо" играет натужно. В последней игре с солигорским "Шахтером" - соперником, уровень которого примерно сопоставим с "Астаной" и возможно будущим чемпионом Беларуси, брестчане бездарно смотрелись в атаке и ничего толком не создали у ворот соперника, это и настораживает в преддверии Лиги чемпионов. Поэтому, мне кажется, что много раундов "Динамо" не пройдет.
Вот этот момент, отсутствие огонька или непонятно какая физическая форма нивелирует отсутствие практики и формы у "Астаны". "Динамо" тоже выпадало из игрового ритма, команда уходила на карантин и столкнулась с переносами матчей. Это тоже подтверждает тезис о том, что игра должна быть равной.
Насколько опасен Милевский? Это своеобразный футболист, но для нынешнего "Динамо" он очень важен. Простой пример, в матче с "Шахтером" и до этого в паре встреч Сергей Ковальчук
- главный тренер "Динамо" снимал его с игры минуте на 60-й, команда останавливалась и ничего у них не получалось, пропадала агрессия в атаке. Впереди они очень сильно зависимы от него. У предыдущего тренера Марцела Лички
была иная философия, и Милевский играл все 90 минут. Он такой человек, что может приносить пользу, даже если устанет и язык будет на плече. Может одной передачей вскрыть оборону и создать голевой момент. И вот Личка держал Милю на поле, даже если тот, ноги волочил. Здесь, Ковальчук чаще меняет нападающего. С его уходом пропадает креатив. В этом Милевский опасен. Может отдать передачу. Способен забивать и хорошо вести игру. Но, то что устает и его меняет, это может пойти в плюс "Астане". Возможно если так будет в предстоящей игре, то чемпиону Казахстана станет проще оборонятся" - заявил Масловский.
Напомним, что "Астана" сыграет с белорусским клубом на выезде. Матч пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.
Победитель пары будет определен по итогам одной встречи. В случае необходимости команды сыграют дополнительное время и будет назначена серия пенальти.
Во втором раунде победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" встретится
с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".