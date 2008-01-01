УЕФА назначил судей на первый матч "Астаны" в Лиге чемпионов

Игра пройдет в Бресте.

Фото: ФК "Астана"
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Сегодня 16:31
УЕФА назначил арбитров на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между брестским "Динамо" и "Астаной".

Обслуживать встречу будет польская бригада судей во главе с Томашем Мусялом. Помогать ему будут соотечественники Радослав Сейка и Марцин Бонек, четвертый судья - Павел Рачковски.

Сам матч состоится в Бресте в ночь с 18 на 19 августа, начало в 00:00 по времени Нур-Султана.

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На данной стадии турнира победитель определится по итогам одного матча. В случае ничьей будут назначены дополнительное время или серия пенальти.

Победитель пары "Астана" - "Динамо" во втором квалификационном раунде ЛЧ встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".
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Сегодня 16:31
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