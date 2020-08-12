В "Астане" сделали заявление по вылету на матч Лиги чемпионов в охваченную беспорядками Беларусь

Игра намечена на 18 августа.

Фото: ФК "Астана"
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Сегодня 15:31
Футболисты "Астаны" готовы лететь в Брест на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против местного "Динамо", несмотря на беспорядки в Беларуси.

"Завтра, 13 августа, вся команда сдает ПЦР-тесты и будет готовиться к вылету. Просить о переносе места проведения матча мы не можем - за это отвечает УЕФА. Раз игру не переносят, значит, Беларусь смогла убедить УЕФА в том, что матч пройдет в безопасности", - рассказали Sputnik.kz в пресс-службе столичного клуба.

По регламенту УЕФА команда обязана пройти обязательное ПЦР-тестирование за два дня до вылета на игру. По прилете возможно повторное тестирование - это зависит от законодательства принимающей стороны. Насколько известно, Беларусь таких требований не выдвигает.

Матч "Динамо" - "Астана" пройдет в ночь с 18 на 19 августа и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Победитель будет определяться по итогам одного матча. При ничейном результате назначат дополнительное время или серию пенальти.

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Отметим, что в Бресте уже несколько дней не прекращаются протесты, сопровождающиеся массовыми стычками граждан с ОМОНом и беспорядками. Многие улицы оцеплены, местами движение перекрыто.
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Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 15:31
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