На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов футболистов обяжут сдавать допинг-тест перед зеркалом

Из-за пандемии коронавируса
на "финале восьми" Лиги чемпионов
будет ужесточен медицинский протокол - игроки и персонал обязаны следовать 31-страничному документу, сообщает Eurosport
со ссылкой на BBC.
Отмечается, что пляжи и достопримечательности Лиссабона будут закрыты, футболистам разрешено покидать отели только с предварительного согласия, но даже в этом случае нельзя контактировать с третьими лицами. В гостинице у игроков должна быть отдельная обеденная зона, еду может подавать только персонал команды. Стирать одежду также имеет право только персонал.
За день до каждой игры будут проводиться тесты на коронавирус. УЕФА пообещал, что будет оглашать результаты не позднее чем за шесть часов до начала матча. В условиях вспышки COVID-19 выступление команды должно быть продолжено, если она может выставить 13 игроков и вратаря из изначальной заявки. В противном случае разрешается дозаявлять футболистов.
На сдачу допинг-тестов также влияет обязательная социальная дистанция. При сдаче мочи спортсмен будет ставить рядом зеркало, чтобы допинг-офицер видел происходящее с расстояния.
Также игрокам запрещено меняться футболками, но вымпелами можно.
Все четвертьфинальные матчи пройдут в Португалии. Победитель будет выявляться по итогам одной игры. Финал состоится 23 августа в Лиссабоне.
В 1/4 финала (12-15 августа) сыграют ПСЖ - "Аталанта", "Барселона" - "Бавария", "РБ Лейпциг" - "Атлетико", "Манчестер Сити" - "Лион".