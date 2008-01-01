Экс-тренер казахстанского клуба из Беларуси сравнил шансы "Астаны" и "Динамо-Брест" в Лиге чемпионов

Алишер Абдулин

ФК "Астана" и "Динамо-Брест", которые встретятся в первом матче квалификации Лиги чемпионов-2020/21, являются равными по силам соперниками. Такое мнение корреспонденту Vesti.kz высказал белорусский специалист Олег Дулуб, ранее возглавлявший ФК "Атырау". Он назвал факторы, которые могут иметь решающее значение в определении победителя пары.

"Я думаю, что в паре "Динамо-Брест" - "Астана" равенство по силам. Минус "Астаны" - это долгое отсутствие игровой практики. Кроме того, для казахстанского клуба эта игра выездная. Также к минусам отнесу позднее начало матча - в 00:00 по времени Нур-Султана. Это очень поздно в плане адаптации. Нужно решать, когда прилетать, когда готовиться.



К плюсам отнесу лучшую физическую готовность вашего клуба по сравнению с "Динамо". Кроме того, на руку "Астане" может стать вероятное отсутствие зрителей на игре. В Бресте была бы большая поддержка, но в силу регламента это невозможно. Так что примерный паритет между соперниками. Все будут решать индивидуальные особенности игроков и то, насколько "Астана" сможет нейтрализовать Милевского.



Кого выделить в составе "Астаны"? Сложно сказать, я не видел этих игроков в деле долгое время. Чемпионат не играется в Казахстане с марта. Очень тяжело держать состояние и физическую готовность на определенном уровне на протяжении пяти месяцев", - заявил Дулуб.



54-летний Дулуб возглавлял "Атырау" с мая по сентябрь 2019 года и вывел "нефтяников" в финал Кубка Казахстана. Ранее в Беларуси он тренировал минское "Динамо" и БАТЭ, а в чемпионате Украины работал с "Карпатами" и "Черноморцем".



Напомним, что "Астана" сыграет с белорусским клубом на выезде. Матч пройдет в ночь с 18 на 19 августа и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.



Победитель пары будет определен по итогам одной встречи. В случае необходимости команды сыграют дополнительное время и будет назначена серия пенальти.



Во втором раунде победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".