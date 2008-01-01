Футболисты-грузчики и при чем тут Марадона? Что нужно знать о сопернике "Астаны" в Лиге чемпионов

"Астана" в стартовом матче квалификации Лиги чемпионов-2020/21 сыграет с сильнейшей командой Беларуси ФК "Динамо-Брест". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что нужно знать о первом сопернике столичного клуба в новом сезоне еврокубков.



История "Динамо-Брест" берет начало с 1960 года. Клуб за это время не раз менял название и форму собственности. На протяжении своего существования "Динамо" ничем примечательным в плане завоевания трофеев не отметилось. В советский период брестчане показали самые высокие достижения в виде выхода в 1/16 финала Кубка СССР и пару раз засветились на вершине первой зоны второй лиги союзного чемпионата.



В период независимости клуб из Бреста до триумфального 2019 года выиграл "бронзу" чемпионата Беларуси в 1992 году, а затем занимал разные позиции, самым лучшим местом было четвертое, а худшее - 12-е из 16 клубов. В Кубке страны соперник "Астаны" трижды праздновал победу.



В 2019 году клуб впервые в своей истории выиграл чемпионат Беларуси, прервав 13-летнюю гегемонию борисовского БАТЭ.



Успеху брестского клуба предшествовали приход новых хозяев и солидные финансовые вливания. "Динамо-Брест" в 2016 году перешел под контроль компании, зарегистрированной в ОАЭ, которая принадлежит бизнесмену Александру Зайцеву. Уроженцу Брестской области также принадлежат фирмы, которые занимаются логистикой, химической и горнодобывающей промышленностью и осваивают приборостроение.



Клуб после прихода Зайцева окреп и стал бороться за высокие места. Были подписаны высококлассные по белорусским меркам футболисты, в том числе и кандидат в сборную Казахстана Владислав Васильев, ныне выступающий на правах аренды в другом клубе из Бреста "Рухе". А главной звездой считается экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, который родился в Беларуси.



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А всего за год до прихода нового хозяина игроки клуба были вынуждены подрабатывать челночной торговлей, работать грузчиками и заниматься ремонтом квартир и домов. Перед сезоном-2016 стоял даже вопрос о переходе из высшей лиги в первую, поскольку "Динамо-Брест" накопил долги перед игроками.



По сравнению с этим явно на контрасте воспринимается появление в мае 2018 года в руководстве клуба звезды мирового футбола Диего Марадоны. Аргентинец стал председателем правления, подписав трехлетний контракт.



Марадоне отводились функции в решении вопросов стратегического развития клуба и взаимодействия структурных подразделений.



Впрочем, спустя несколько месяцев эпатажный аргентинец покинул "Динамо-Брест" и отправился в Мексику, где стал техническим директором клуба "Дорадос де Синалоа". В самом белорусском клубе утверждали, что Марадона продолжает работать у них.







В нынешнем сезоне "Динамо-Брест" далек от прошлогоднего успеха. Клуб занимает девятое место из шестнадцати, набрав 29 очков, и отстает от лидирующего "Шахтера" на 14 баллов. Правда, брестчане провели на два матча меньше.



Напомним, что "Астана" проведет матч с белорусским клубом на выезде. Игра состоится в ночь с 18 на 19 августа и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.



Победитель пары будет определен по итогам одного матча. В случае необходимости команды сыграют дополнительное время и будет назначена серия пенальти.



Во втором раунде победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".