В новом сезоне Лиги чемпионов с участием "Астаны" отменен первый матч

УЕФА может засчитать техническое поражение команде.

Фото: Reuters©
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Сегодня 22:34
Матч предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов между "Дритой" и североирландским "Линфилдом" не состоится из-за коронавируса в косовском клубе, сообщает пресс-служба УЕФА. 

Игра должна была пройти 11 августа в швейцарском Ньоне. Решение о судьбе матча примет контрольно-дисциплинарный орган УЕФА - "Дрите" могут засчитать техническое поражение. 

7 августа один из игроков "Дриты" сдал положительный тест. Его отправили на карантин вместе с футболистом, который с ним не контактировал. За день до матча с "Линфилдом" была проведена еще одна серия тестов, по итогам которой у еще одного игрока "Дриты" обнаружен коронавирус. 

УЕФА совместно с представителями органов здравоохранения Швейцарии принял решение поместить всю "Дриту" на карантин. Перед приездом в страну все тесты команды были отрицательными. 

Победитель пары "Дрита" - "Линфилд" должен в первом раунде ЛЧ встретиться с польской "Легией". На этой же стадии в турнире стартует "Астана", которая сыграет с белорусским "Динамо-Брест". 
Метки:
Коронавирус Лига чемпионов Астана ФК Косово УЕФА
Футбол Лига чемпионов
0
Сегодня 22:34
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