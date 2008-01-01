Маленький Халк, Милевский и бомбардир из Караганды. Звезды "Динамо" хотят выбить "Астану" из ЛЧ

Совсем скоро "Астана"
начнет свой очередной евросезон, и первым соперником столичного клуба в квалификации Лиги чемпионов
станет "Динамо-Брест"
. Корреспондент Vesti.kz
рассказывает о знаковых игроках белорусской команды, в числе которых бывшие звезды сборной Украины, воспитанник карагандинского "Шахтера" и экс-полузащитник "Иртыша".
Евгений Хачериди, защитник, 33 года
Бывший игрок сборной Украины и киевского "Динамо" считался одним из главных талантов своего поколения, особенно на своей позиции. Пару лет назад Хачериди связывали
с возможным переходом в "Кайрат", но в итоге украинец сначала поиграл за греческий ПАОК, а затем подписал контракт с брестским "Динамо".
Александр Нойок, полузащитник, 28 лет
Один из ключевых игроков "Динамо" в полузащите. Нойок прошел школу донецкого "Шахтера", вызывался в молодежную сборную Украины, но по-настоящему раскрылся лишь в Беларуси. Сначала маленький Халк, как называют Александра, провел успешный период за минское "Динамо", а потом перебрался в одноименный клуб из Бреста. Но стоит добавить, что Нойок не сможет сыграть против "Астаны" в ближайшем матче, поскольку получил травму и теперь пропустит около двух месяцев.
Сергей Кисляк, полузащитник, 33 года
Опытный центральный полузащитник, которого казахстанские болельщики могут помнить по выступлениям за "Иртыш". Именно из Павлодара Кисляк перебрался в Брест. В нынешнем сезоне чемпионата Беларуси он отыграл 16 матчей и оформил пять результативных действий.
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Михаил Гордейчук, вингер / атакующий полузащитник, 30 лет
Пожалуй, у Гордейчука наиболее тесная связь с Казахстаном из действующих игроков "Динамо". Михаил родился в Карагандинской области, играл за дубль "Шахтера", но уже в 18 лет покинул Казахстан и стал очень заметной фигурой в белорусском футболе. Гордейчук семь раз становился чемпионом страны, признавался лучшим игроком Беларуси и дважды выигрывал гонку бомбардиров.
В последние годы Михаила выбивали из строя травмы, в начале 2019 года он неожиданно оказался в "Тоболе", но уже через полгода вернулся в Беларусь. В 18 матчах чемпионата Беларуси этого сезона он забил пять голов.
Артем Милевский, нападающий, 35 лет
Главное лицо "Динамо-Брест", один из лидеров раздевалки и по-прежнему качественный игрок, который приносит большую пользу команде. Мы все помним, как Милевский эпохальным образом ездил
в "Актобе", с тех пор в его карьере случалось еще несколько скандальных историй, но переход в "Динамо-Брест" изменил все в лучшую сторону. В прошлом году он дотащил команду до чемпионского звания и даже не сдержал слез после этого. В ходе нынешнего сезона Милевский успел переболеть коронавирусом и сделать восемь результативных действий в 19 матчах. Теперь он хочет штурмовать ЛЧ.
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Напомним, матч "Динамо-Брест" - "Астана" пройдет
в Бресте в ночь с 18 на 19 августа и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Победитель пары будет определен по итогам одного матча. В случае необходимости команды сыграют дополнительное время и будет назначена серия пенальти.