Сопернику "Астаны" по Лиге чемпионов перенесли матч на фоне протестов против Лукашенко

Матчи чемпионата Беларуси "Динамо-Брест
" - "Слуцк
" и "Минск
" - "Славия
", которые должны были состояться 12 августа, перенесены на неопределенный срок, сообщает "Прессбол
".
Также отложено проведение игры между дублями "Динамо" и "Слуцка". Матч основных команд перенесен во второй раз - изначально встреча 17-го тура должна была состояться 10 июля, но в брестском клубе случилась вспышка коронавируса.
Как отмечает "Спорт-Экспресс
", перенос матчей, вероятно, связан с акциями протеста, которые сейчас проходят в Минске и других городах после выборов президента страны. Протестующие считают, что их результат сфальсифицирован в пользу Александра Лукашенко
, который занимает пост с 1994 года.
Чемпионат Беларуси был единственным футбольным турниром в Европе, который не останавливался из-за пандемии коронавируса. После 19 игр "Динамо-Брест" идет на девятом месте.
Напомним, что "Динамо-Брест" будет соперником "Астаны
" в первом раунде Лиги чемпионов. Победитель пары определится по итогам одной игры, которая пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Беларуси.
Матчи квалификации ЛЧ и Лиги Европы пройдут без зрителей и могут переноситься
на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом. В случае необходимости команды будут проводить дополнительное время или серию пенальти.