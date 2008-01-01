Сопернику "Астаны" по Лиге чемпионов перенесли матч на фоне протестов против Лукашенко

В Беларуси прошли президентские выборы.

Фото: ФК "Динамо-Брест"©
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Сегодня 18:06
Матчи чемпионата Беларуси "Динамо-Брест" - "Слуцк" и "Минск" - "Славия", которые должны были состояться 12 августа, перенесены на неопределенный срок, сообщает "Прессбол". 

Также отложено проведение игры между дублями "Динамо" и "Слуцка". Матч основных команд перенесен во второй раз - изначально встреча 17-го тура должна была состояться 10 июля, но в брестском клубе случилась вспышка коронавируса. 

Как отмечает "Спорт-Экспресс", перенос матчей, вероятно, связан с акциями протеста, которые сейчас проходят в Минске и других городах после выборов президента страны. Протестующие считают, что их результат сфальсифицирован в пользу Александра Лукашенко, который занимает пост с 1994 года. 

Чемпионат Беларуси был единственным футбольным турниром в Европе, который не останавливался из-за пандемии коронавируса. После 19 игр "Динамо-Брест" идет на девятом месте. 

Напомним, что "Динамо-Брест" будет соперником "Астаны" в первом раунде Лиги чемпионов. Победитель пары определится по итогам одной игры, которая пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Беларуси. 

Матчи квалификации ЛЧ и Лиги Европы пройдут без зрителей и могут переноситься на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом. В случае необходимости команды будут проводить дополнительное время или серию пенальти. 
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Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 18:06
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