УЕФА назначил дату, время и место матча "Астаны" в Лиге чемпионов

Победитель пары определится по итогам одной игры.

Фото: ФК "Астана"©
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Сегодня 15:53
УЕФА определил точное время матча между "Астаной" и белорусским "Динамо-Брест" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт организации, игра состоится на стадионе "Брестский" в Бресте. По времени Нур-Султана она пройдет в ночь с 18 на 19 августа и начнется в 00:00. 

Победитель пары будет определен по итогам одного матча. В случае необходимости команды сыграют дополнительное время и будет назначена серия пенальти. 

Во втором раунде победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".

Ранее главный тренер "Астаны" Михал Билек прокомментировал попадание на "Динамо-Брест" в жеребьевке, а гендиректор казахстанского клуба Михаил Гурман выразил опасения об отсутствии игровой практики у футболистов. 
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Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 15:53
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