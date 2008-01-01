УЕФА назначил дату, время и место матча "Астаны" в Лиге чемпионов

УЕФА определил точное время матча между "Астаной
" и белорусским "Динамо-Брест
" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов
.
Как сообщает официальный сайт
организации, игра состоится на стадионе "Брестский" в Бресте. По времени Нур-Султана она пройдет в ночь с 18 на 19 августа и начнется в 00:00.
Победитель пары будет определен по итогам одного матча. В случае необходимости команды сыграют дополнительное время и будет назначена серия пенальти.
Во втором раунде победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" встретится
с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".
Ранее главный тренер "Астаны" Михал Билек прокомментировал
попадание на "Динамо-Брест" в жеребьевке, а гендиректор казахстанского клуба Михаил Гурман выразил
опасения об отсутствии игровой практики у футболистов.