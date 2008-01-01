УЕФА оплатит чартеры казахстанским клубам в еврокубках

От Казахстана выступят четыре команды.

Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 10:51
Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение сделать обязательными чартерные перелеты команд, участвующих в квалификационных раундах еврокубков. Об этом сообщает "СЭ".

Для обеспечения равных возможностей всем участникам этих стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА оплатит чартеры всем без исключения. Сумма, выделенная на один перелет, составит 40 000 евро.

Напомним, в этом году Казахстан в еврокубках представят четыре клуба. Так, в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов выступит "Астана", казахстанский клуб сыграет на выезде с "Динамо-Брест" (Беларусь).

"Кайрат" и "Ордабасы" являются номинальными хозяевами в первом раунде квалификации Лиги Европы: алматинцы примут армянский "Ноа", а шымкентцам достался румынский "Ботошани".

Кызылординский "Кайсар" возьмет старт в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 31 августа.
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Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 10:51
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