"Астана" узнала соперника по второму раунду Лиги чемпионов

Между первым и вторым раундами всего неделя.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
0
Сегодня 16:30
Казахстанская "Астана" узнала возможного соперника по второму раунду Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz

На старте ЛЧ "Астана" 18 или 19 августа на выезде встретится с белорусским "Динамо-Брест". Победитель этого противостояния затем 25 или 26 августа дома сыграет с сильнейшим в паре "Коннас Ки" (Уэльс) - "Сараево" (Босния и Герцеговина). 

При этом матчи могут переноситься на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом. Все игры в квалификациях ЛЧ и Лиги Европы будут проходить без зрителей, а в случае необходимости команды будут проводить дополнительное время или серию пенальти. 

Итоги жеребьевки второго раунда ЛЧ:

Путь чемпионов:

"Флориана" (Мальта)/ЧФР (Румыния) -"Динамо" Загреб (Хорватия);

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Клаксвик" (Фарерские острова)/"Слован" (Словакия);

"Селтик" (Шотландия)/"КР Рейкьявик" (Исландия) - "Ференцварош" (Венгрия)/"Юргорден" (Швеция)﻿;

"Флора" (Эстония)/"Судува" (Литва) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)/"Рига" (Латвия;

"Легия" (Польша)/победитель предварительного этапа - "Дрита" (Косово)/"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Арарат-Армения" (Армения)/"Омония" (Кипр);

"Целе" (Словения)/"Дандолк" (Ирландия) - "Мольде" (Норвегия)/"Куопио" (Финляндия);

"Будучность" (Черногория)/"Лудогорец" (Болгария) - "Митьюлланд" (Дания);

"Динамо-Брест" (Беларусь)/"Астана" (Казахстан) - "Коннас-Ки" (Уэльс)/"Сараево" (Босния);
﻿
"Карабах" (Азербайджан)/"Силекс" (Северная Македония) - "Шериф" (Молдова)/"Фола" (Люксембург)﻿;

"Динамо" Тбилиси (Грузия)/"Тирана" (Албания) - "Црвена Звезда" (Сербия)/"Европа" (Гибралтар).

Путь представителей лиг:

﻿"АЗ Алкмаар" (Нидерланды) - "Виктория" (Чехия)

﻿ПАОК (Греция) - "Бешикташ" (Турция)﻿

"Локомотива" (Хорватия) - "Рапид" (Австрия).

Ранее главный тренер "Астаны" Михал Билек прокомментировал попадание на "Динамо-Брест" в жеребьевке, а гендиректор казахстанского клуба Михаил Гурман выразил опасения об отсутствии игровой практики у футболистов. 
Метки:
Астана ФК Лига чемпионов Наши в еврокубках Беларусь Футбол
Футбол Лига чемпионов
0
Сегодня 16:30
© 2008 - 2020 ТОО «EML»