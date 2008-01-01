"В "Астану" верят больше, чем в "Динамо-Брест". Как фанаты команд восприняли итоги жеребьевки ЛЧ

Болельщики "Астаны"
и "Динамо-Брест"
по-разному отреагировали на итоги жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги чемпионов
. Если болельщики астанчан верят в победу своей команды, несмотря на то, что сезон в стране еще не возобновился из-за пандемии коронавируса, то мнение поклонников брестчан в соцсетях относительно победителя этой пары разделилось. Их комментарии ниже приводит корреспондент Vesti.kz
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kosta444441
По составу "Астана", конечно, мощнее, но отсутствие игровой практики в чемпионате Казахстана должно помочь Бресту.
варвар
Удачи Бресту, учитывая все нюансы, вполне могут пройти казахов, заодно отомстят за БАТЭ.
subjective
Нечего там ни одной из наших команд делать! Все вылетят с потрохами, толком не начав играть в еврокубках.
ii
Думаю, что все соперники непростые, но в то же время и не супер вау грозные топы. Но, к сожалению, держим в уме результаты команды, физсостояние коллектива, джинсового короля и поэтому верится с трудом в проход.
ДЕНИС ОХРИМ
(ответ на комментарий пользователя ii)
Почему же? В Казахстане не играют и там футболисты не в тонусе. Не вижу причин вам не верить в "Динамо".
Виктор Иванов
Брест чемпион, наша победа.
Андрей Вашкевич
Не в обиду "Динамо"... но боюсь, что шансов мало пройти, зная, как идет "Динамо" по внутреннему чемпионату... Будь это "Шахтер" на месте "Динамо", то с уверенностью можно было сказать, что "Шахта" выиграет. Ну что ж, в любом случае болеем за своих. "Динамо" вперед.
Авигдор Фрейдлис
"Астана сильнее". Обидно, но будем болеть... Взгляд из Киева - меняйте физрука и будет вам счастье!
xtrassex xtrassex
Шансы 50 на 50, но домашние стены точно должны помочь.
Алмас Ахмедьянов
Томасов дубль оформит.
Asylbek Yestanov
А зачем вообще разыгрывать первый раунд, если ясно что "Астана" победитель?
Шансов у белорусов 0.
Азамат Ханиев
"Астана" победит 3:1.
Асет Аруов
"Динамо" - "Астана" 1:4.
Мирас Исатаев
Обе команды сейчас испытывают кризис, интересная заруба будет.
Анвар_Мусаев
Сотириу зарешает, вот увидите.
Игорь Войтенко
"Астана" изи победа.
Ернурбек Бактыбаев
"Астана" сила (фан "Кайсара").
Каиргали
Жаль "Динамо". "Астана" намного сильнее по многим компонентам.
Отметим, что на данной стадии турнира победитель определится по итогам одного матча, который пройдет 18 или 19 августа в Бресте. В случае ничьей будет играться дополнительное время или серия пенальти.
Сильнейший выйдет во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравший попадет во второй отборочный раунд Лиги Европы.