"Команда почти пять месяцев без игрового тонуса". Гендиректор "Астаны" - о жеребьевке Лиги чемпионов

Генеральный директорпрокомментировал итоги жеребьевки первого квалификационного раунда, где им попался чемпион Беларуси- К жеребьевке отношусь абсолютно спокойно, так как в Лиге чемпионов не бывает легких соперников, и "Динамо" не исключение. Раз они выиграли звание лучшей команды в стране, это уже автоматически обозначает наличие высокого уровня исполнителей и высоких морально-волевых качеств. Нам сейчас нужно исходить полностью из своей формы, мы попали в очень сложную ситуацию - из-за введенного карантина команда последний официальный матч провела 15 марта, таким образом уже почти пять месяцев без игрового тонуса, но я верю в наших ребят, в нашу команду, им по силам пройти дальше! Это очень важно, потому что в Лиге чемпионов они борются не за себя или тренера, а за честь клуба, Казахстана, - цитирует Гурмана пресс-служба клуба.Исход противостояния решится в одной игре, которая пройдет 18 или 19 августа.Победитель пары "Динамо-Брест" - "Астана" пройдет во второй раунд Лиги чемпионов, а проигравший перейдет в Лигу Европы, где начнет со второго раунда Пути чемпионов.