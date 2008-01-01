Билек оценил первого соперника "Астаны" в Лиге чемпионов и новичка с опытом игры в Италии

Главный тренер "Астаны" Михал Билек
прокомментировал итоги жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги чемпионов
. Его слова приводит официальный сайт клуба.
На старте турнира чемпион Казахстана сыграет
с брестским "Динамо". Исход противостояния решится в одной игре, которая пройдет 18 или 19 августа.
- Мы все в ожидании старта в Лиге чемпионов, но мы столкнулись с очень необычной ситуацией, у нас не было почти пять месяцев официальных игр, команда только в последнее время начала проводить полноценный тренировочный процесс. И тем не менее, перед нами стоят высокие цели, как в чемпионате, так и в еврокубках. У нас до игры еще есть чуть больше недели, постараемся провести эту неделю продуктивно и подойти к матчу в боеспособном состоянии.
- Как вы считаете, насколько удачно сложилась для нас жеребьевка?
- Нам не нужно об этом думать, мы должны принять того соперника, который есть и готовиться к матчу с ним. Тренерский штаб уже начал собирать информацию о сопернике.
- Перед Лигой чемпионов "Астана" подписала нового центрального защитника Уроша Радаковича. Оцените это усиление?
- Урош квалифицированный молодой футболист, который себя хорошо зарекомендовал, как в чемпионате Чехии в составе "Сигмы" и "Спарты", так и в прошлом сезоне в "Оренбурге". Понятно, что нужно время для его адаптации в командных построениях, да и в новом коллективе, тем более он присоединится к нам лишь на следующей неделе, но надеюсь, что Урош поможет нам в выполнении наших задач на сезон.