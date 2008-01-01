Состав "Астаны" в два раза дороже первого соперника в Лиге чемпионов

Победитель решится в одной игре.

Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 17:48
Сегодня, 9 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21 с участием "Астаны", сообщает корреспондент Vesti.kz.

На старте турнира подопечные Михала Билека сыграют с брестским "Динамо". Исход противостояния решится в одной игре, которая пройдет 18 или 19 августа.

Согласно данным Transfermarkt, состав "Астаны" оценивается в 22,68 миллиона евро, что в два раза дороже соперника. Самым дорогим игроком столичного клуба является Марин Томасов - 2,8 миллиона евро.

Стоимость игроков "Динамо-Брест" составляет 9,3 миллиона евро. Самым дорогим игроком у белорусского клуба является Александр Нойок - 1,2 миллиона евро.

Добавим, что победитель пары "Динамо-Брест" - "Астана" пройдет во второй раунд Лини чемпионов, а проигравший перейдет в Лигу Европы, где начнет со второго раунда Пути чемпионов.
Метки:
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Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 17:48
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