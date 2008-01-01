Стал известен соперник "Астаны" на старте Лиги чемпионов

Определился соперник "Астаны"
по первому квалификационному раунду Лиги чемпионов
сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz
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По итогам жеребьевки, прошедшей в швейцарском Ньоне, подопечные Михала Билека
сыграют с "Динамо-Брест" (Беларусь).
На данной стадии турнира победитель будет определяться по итогам одного матча. В случае ничьей будет играться дополнительное время или серия пенальти.
Матч пройдет 18 или 19 августа. Чемпион Казахстана сыграет на выезде. При этом матч могут перенести на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом.
В случае победы "Астана" пройдет во второй раунд Лини чемпионов. В случае поражения - клуб перейдет в Лигу Европы, где начнет со второго раунда Пути чемпионов.