Стал известен соперник "Астаны" на старте Лиги чемпионов

Жеребьевка прошла в Ньоне.

Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 16:18
Определился соперник "Астаны" по первому квалификационному раунду Лиги чемпионов сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам жеребьевки, прошедшей в швейцарском Ньоне, подопечные Михала Билека сыграют с "Динамо-Брест" (Беларусь).

На данной стадии турнира победитель будет определяться по итогам одного матча. В случае ничьей будет играться дополнительное время или серия пенальти.

Матч пройдет 18 или 19 августа. Чемпион Казахстана сыграет на выезде. При этом матч могут перенести на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом.

В случае победы "Астана" пройдет во второй раунд Лини чемпионов. В случае поражения - клуб перейдет в Лигу Европы, где начнет со второго раунда Пути чемпионов.
Метки:
Астана ФК Лига чемпионов
Футбол Лига чемпионов
0
Сегодня 16:18
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