"Только гений способен на такое". Месси похвалили после победы "Барселоны" в матче Лиги чемпионов

Экс-форвард сборной Англии Питер Крауч похвалил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси после выхода его команды в четвертьфинал Лиги чемпионов, передает "Чемпионат".

Каталонский клуб в ответном матче 1/8-й финала обыграл "Наполи" со счетом 3:1. Месси оформил дубль.

"Он просто гений. Во всем мире только он способен подняться с газона, сделать три невероятных касания и забить в угол", - сказал Крауч.

В четвертьфинале ЛЧ, который будет состоять из одного матча, "Барселоне" предстоит сыграть с мюнхенской "Баварией". Матч пройдет в Лиссабоне 14 августа.