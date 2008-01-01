Форвард "Барселоны" Луис Суарес назвал "Баварию" одним из главных претендентов на победу в ЛЧ

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с мюнхенской "Баварией".

В ответном матче 1/8-й финала испанский клуб обыграл "Наполи" со счетом 3:1 и прошел дальше. Суарес считает, что следующий соперник каталонцев - один из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

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"Наполи" - очень сложный соперник, в этом мы убедились еще в первом матче, который завершился вничью - 1:1. Мы готовились к этой игре две недели и подготовились хорошо.

С "Баварией" мы проведем всего один матч, и в нем может произойти все что угодно. "Бавария" - один из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов, но и мы фавориты", - цитирует Суареса сайт УЕФА.

Матч "Барселона" - "Бавария" пройдет в Лиссабоне 14 августа.

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