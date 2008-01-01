Прямая трансляция жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов с участием "Астаны"

Сегодня, 9 августа, ФК "Астана" узнает соперника по первому раунду Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне в 16:00 по времени Нур-Султана.

"Астана" вошла в число сеяных команд четвертой группы. Ее соперником станет один из четырех следующих несеяных клубов: "Динамо-Брест" (Беларусь), "Рига" (Латвия), "Тирана" (Албания), "Силекс" (Северная Македония).

Победитель пары будет определяться по итогам одного матча, который будет проходить без зрителей. В случае ничьей будет играться дополнительное время или серия пенальти.

Игра пройдет 18 или 19 августа. Будет ли чемпион Казахстана хозяином встречи, определится на жеребьевке. При этом матч могут перенести на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом.

В случае победы казахстанская команда пройдет во второй раунд ЛЧ. В случае поражения - перейдет в Лигу Европы, где начнет со второго раунда Пути чемпионов.

С составом всех групп первого раунда Лиги чемпионов можно ознакомиться тут.

Прямую трансляцию жеребьевки можно посмотреть по этой ссылке >>>