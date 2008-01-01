Роналду выступил с заявлением после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду подвел итоги сезона, сообщают Vesti.kz. Португальский футболист опубликовал большой пост в своем Instagram, где рассказал о своем желании становиться лучше и сильнее с каждым годом .

Напомним, "Ювентус" в завершившемся сезоне выиграл чемпионат Италии, но проиграл в финале Кубка страны и в матче за Суперкубок. А накануне по сумме двух встреч команда не смогла пройти "Лион" и вылетела из Лиги чемпионов по итогам 1/8 финала. Главный тренер Маурицио Сарри был уволен, а новым наставником назначен Андреа Пирло.

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"Сезон-2019/20 завершился для нас намного позже обычного, но все равно раньше, чем мы ожидали.

Пришло время все осмыслить, проанализировать взлеты и падения, ведь критическое мышление - единственный путь к тому, чтобы стать лучше.

Такой большой клуб, как "Ювентус", должен всегда думать и работать так, как делают это лучшие в мире. Тогда можно называть себя одним из лучших и самых больших клубов мира.

Очередная победа в Серии А в столь сложный год стала предметом нашей гордости. Лично я забил 37 голов за "Ювентус" и 11 за сборную Португалии и благодаря этому смотрю в будущее с желанием становиться все сильнее и сильнее с каждым годом.

Но фанаты требуют от нас большего, ожидают от нас большего. И нам нужно проявить себя, нужно соответствовать самым высоким ожиданиям.

Пусть этот короткий перерыв поможет нам всем принять лучшие решения касательно будущего и вернуться более сильными, более нацеленными на успех, чем когда-либо прежде", - написал Роналду.