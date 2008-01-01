Стали известны все участники и пары 1/4 финала Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов
определились все участники 1/4 финала, передает корреспондент Vesti.kz
.
В эту стадию пробились итальянская "Аталанта
", французские ПСЖ
и "Лион
", немецкие "РБ Лейпциг
" и "Бавария
", английский "Манчестер Сити
" и испанские "Атлетико
" и "Барселона
".
Завершили выступление в турнире испанские "Валенсия
" и "Реал
", немецкая "Боруссия
" (Дортмунд), английские "Ливерпуль
", "Тоттенхэм
" и "Челси
", итальянские "Ювентус
" и "Наполи
".
Четвертьфинал, полуфинал и финал ЛЧ пройдут в португальском Лиссабоне. Победители пар будут определяться по итогам одного матча.
Расписание 1/4 финала ЛЧ
(все матчи начнутся в 01:00 по времени Нур-Султана):
13 августа: "Аталанта" - ПСЖ
14 августа: "РБ Лейпциг" - "Атлетико"
15 августа: "Барселона" - "Бавария"
16 августа: "Манчестер Сити" - "Лион"
Полуфиналы по времени Нур-Султана пройдут 19 и 20 августа, а финал - 24 августа. Все эти игры также начнутся в 01:00.
В полуфинале победитель пары "Манчестер Сити" - "Лион" встретится с "РБ Лейпцигом" или "Атлетико", а победитель пары "Барселона" - "Бавария" сыграет с "Манчестер Сити" или "Лионом".
Напомним, что в 2019 году победителем ЛЧ стал "Ливерпуль", который прервал трехлетнюю гегемонию "Реала".