Стали известны все участники и пары 1/4 финала Лиги чемпионов

С этой стадии победитель будет определяться в одном матче.

Эмблема ЛЧ©
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Сегодня 03:05
В Лиге чемпионов определились все участники 1/4 финала, передает корреспондент Vesti.kz

В эту стадию пробились итальянская "Аталанта", французские ПСЖ и "Лион", немецкие "РБ Лейпциг" и "Бавария", английский "Манчестер Сити" и испанские "Атлетико" и "Барселона". 

Завершили выступление в турнире испанские "Валенсия" и "Реал", немецкая "Боруссия" (Дортмунд), английские "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Челси", итальянские "Ювентус" и "Наполи". 

Четвертьфинал, полуфинал и финал ЛЧ пройдут в португальском Лиссабоне. Победители пар будут определяться по итогам одного матча.

Расписание 1/4 финала ЛЧ (все матчи начнутся в 01:00 по времени Нур-Султана):
13 августа: "Аталанта" - ПСЖ
14 августа: "РБ Лейпциг" - "Атлетико"
15 августа: "Барселона" - "Бавария"
16 августа: "Манчестер Сити" - "Лион"

Полуфиналы по времени Нур-Султана пройдут 19 и 20 августа, а финал - 24 августа. Все эти игры также начнутся в 01:00. 

В полуфинале победитель пары "Манчестер Сити" - "Лион" встретится с "РБ Лейпцигом" или "Атлетико", а победитель пары "Барселона" - "Бавария" сыграет с "Манчестер Сити" или "Лионом". 

Напомним, что в 2019 году победителем ЛЧ стал "Ливерпуль", который прервал трехлетнюю гегемонию "Реала". 
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