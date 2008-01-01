Месси помог "Барселоне" победить "Наполи", а "Бавария" снова разгромила "Челси" в Лиге чемпионов

У Левандовски дубль и два ассиста.

Фото: Reuters©
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Сегодня 03:00
В ночь с 8 на 9 августа прошли ответные матчи в двух последних парах 1/8 финала Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz

Испанская "Барселона" дома победила итальянский "Наполи" - 3:1. Все голы в этом матче были забиты в первом тайме.

На десятой минуте Клеман Лангле вывел "Барселону" вперед, на 23-й Лионель Месси увеличил счет, красиво обыграв нескольких защитников, а на 30-й аргентинец мог оформить дубль, но мяч не засчитали из-за игры рукой. 

В компенсированное время команды обменялись голами, причем с пенальти. У "Барселоны" на первой минуте забил Луис Суарес, а у "Наполи" на пятой отличился Лоренцо Инсинье



В первом матче в феврале случилась ничья в Италии - 1:1. Таким образом, "Барселона" победила с общим счетом 4:2 по сумме двух встреч. 

В параллельном матче немецкая "Бавария" на своем поле снова разгромила "Челси" - 4:1. Героем игры стал польский форвард Роберт Левандовски, который оформил дубль и отдал две голевые передачи.

На 10-й минуте Левандовски реализовал пенальти, на 24-й помог отличиться Ивану Перишичу, на 76-й ассистировал Корантену Толиссо, а на 83-й забил сам с игры. У "Челси" автором единственного гола на 44-й минуте стал Тэмми Абрахам, а мяч Каллума Хадсона-Одои на 28-й был отменен с помощью VAR из-за офсайда.  

В первом матче в феврале "Бавария" в гостях одержала разгромную победу - 3:0. Таким образом, общий счет по сумме двух игр - 7:1. 



Напомним, что ЛЧ вернулась спустя пять месяцев в ночь на 8 августа: "Манчестер Сити" победил "Реал" - 2:1, а "Ювентус" обыграл "Лион" - 2:1, но вылетел из-за правила гостевого гола. 

Четвертьфинал, полуфинал и финал ЛЧ состоятся с 13 по 28 августа в португальском Лиссабоне. В 1/4 финала пройдут "Аталанта" - ПСЖ, "РБ Лейпциг" - "Атлетико", "Манчестер Сити" - "Лион" и "Барселона" - "Бавария". 
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