Месси помог "Барселоне" победить "Наполи", а "Бавария" снова разгромила "Челси" в Лиге чемпионов

В ночь с 8 на 9 августа прошли ответные матчи в двух последних парах 1/8 финала Лиги чемпионов
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Испанская "Барселона
" дома победила итальянский "Наполи
" - 3:1. Все голы в этом матче были забиты в первом тайме.
На десятой минуте Клеман Лангле
вывел "Барселону" вперед, на 23-й Лионель Месси
увеличил счет, красиво обыграв нескольких защитников, а на 30-й аргентинец мог оформить дубль, но мяч не засчитали из-за игры рукой.
В компенсированное время команды обменялись голами, причем с пенальти. У "Барселоны" на первой минуте забил Луис Суарес
, а у "Наполи" на пятой отличился Лоренцо Инсинье
.
В первом матче в феврале случилась
ничья в Италии - 1:1. Таким образом, "Барселона" победила с общим счетом 4:2 по сумме двух встреч.
В параллельном матче немецкая "Бавария
" на своем поле снова разгромила "Челси
" - 4:1. Героем игры стал
польский форвард Роберт Левандовски
, который оформил дубль и отдал две голевые передачи.
На 10-й минуте Левандовски реализовал пенальти, на 24-й помог отличиться Ивану Перишичу
, на 76-й ассистировал Корантену Толиссо
, а на 83-й забил сам с игры. У "Челси" автором единственного гола на 44-й минуте стал Тэмми Абрахам
, а мяч Каллума Хадсона-Одои
на 28-й был отменен с помощью VAR из-за офсайда.
В первом матче в феврале "Бавария" в гостях одержала
разгромную победу - 3:0. Таким образом, общий счет по сумме двух игр - 7:1.
Напомним, что ЛЧ вернулась спустя пять месяцев в ночь на 8 августа: "Манчестер Сити" победил
"Реал" - 2:1, а "Ювентус" обыграл
"Лион" - 2:1, но вылетел из-за правила гостевого гола.
Четвертьфинал, полуфинал и финал ЛЧ состоятся
с 13 по 28 августа в португальском Лиссабоне. В 1/4 финала пройдут "Аталанта" - ПСЖ, "РБ Лейпциг" - "Атлетико", "Манчестер Сити" - "Лион" и "Барселона" - "Бавария".