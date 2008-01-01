Новый сезон Лиги чемпионов с участием "Астаны" стартовал матчем с двумя голами и удалением

Североирландский "Линфилд
" обыграл сан-маринский "Тре Фиори
" в матче, который стал первым в Лиге чемпионов
сезона-2020/21, передает корреспондент Vesti.kz
.
Полуфинал предварительного раунда прошел сегодня, 8 августа, в швейцарском Ньоне и завершился со счетом 2:0. У "Линфилда" на 83-й минуте забил полузащитник сборной Мадагаскара Бастьен Эри
, а на 83-й - экс-игрок молодежной сборной ДР Конго Кристи Манзинга
. В концовке матча случилось удаление - красную карточку на 86-й минуте получил итальянский хавбек "Тре Фиори" Джакомо Пракуччи
.
Во втором полуфинале предварительного раунда ЛЧ в 23:30 по времени Нур-Султана встретятся "Дрита
" из Косово и андоррский "Интер Клуб Эскльдес
". Победитель матча станет соперником "Линфилда" по финалу мини-турнира, в котором определится обладатель путевки в первый раунд.
Жеребьевка первого раунда ЛЧ
пройдет 9 августа, матчи первого раунда 19-20 августа. Казахстан в турнире представит "Астана
". В этом году в квалификации победитель будет определяться по итогам одного матча.