"Ювентус" нашел еще одного виновного в вылете из Лиги чемпионов

Чемпион Италии проиграл "Лиону" из-за гола в гостях.

Маурицио Сарри и Фабио Паратичи. Фото: ФК "Ювентус"©
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Сегодня 21:34
Спортивный директор итальянского "Ювентуса" Фабио Паратичи может быть уволен со своего поста вслед за главным тренером Маурицио Сарри, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Накануне туринцы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, благодаря дублю Криштиану Роналду, дома обыграли "Лион" - 2:1, но уступили по сумме двух встреч из-за правила гостевого гола - в первой игре французский клуб победил со счетом 1:0. 

Сегодня, 8 августа, "Ювентус" объявил об отставке Сарри, который возглавил команду летом прошлого года. Контракт тренера был рассчитан до июня 2023-го. 

Теперь же руководством может уволить и 48-летнего Паратичи, который был инициатором назначения Сарри вместо Массимилиано Аллегри. Спортивный директор, который работает в "Ювентусе" с 2010 года, может продолжить карьеру в "Роме". 
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