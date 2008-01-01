Тренер "Ювентуса" объяснил проклятием вылет из Лиги чемпионов

Главный тренер итальянского "Ювентуса
" Маурицио Сарри
объяснил вылет из Лиги чемпионов
проклятием клуба в турнира, сообщает Eurosport
.
В ответном матче 1/8 финала туринцы, благодаря дублю Криштиану Роналду
, дома обыграли
"Лион" - 2:1, но уступили по сумме двух встреч из-за правило гостевого гола - в первой игре французский клуб победил со счетом 1:0.
"Мы вылетели из турнира, в котором выиграли шесть из восьми матчей, еще один свели вничью и один проиграли. То есть в восьми встречах мы набрали 19 очков.
Если бы в ЛЧ была общая таблица, "Юве" бы шел первым или вторым. А вместо этого мы вылетели. Вот почему мне невероятно грустно. Это подводит меня к осознанию того, что в этом турнире "Ювентус" проклят.
Если бы мне не было так горько, я бы вышел с матча против "Лиона" с улыбкой на лице. Потому что я снова увидел парней в хорошей форме, которые отдали все силы. Они сражались до самого конца, оставили в этой игре все сердце и душу. Невероятно ценю это", - цитирует Сарри Goal.com.
Ранее Сарри заявил
, что не собирается уходить из клуба.