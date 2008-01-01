Тренер "Ювентуса" объяснил проклятием вылет из Лиги чемпионов

Туринцев не спас дубль Роналду.

Маурицио Сарри. Фото: Reuters©
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Сегодня 17:48
Главный тренер итальянского "Ювентуса" Маурицио Сарри объяснил вылет из Лиги чемпионов проклятием клуба в турнира, сообщает Eurosport.

В ответном матче 1/8 финала туринцы, благодаря дублю Криштиану Роналду, дома обыграли "Лион" - 2:1, но уступили по сумме двух встреч из-за правило гостевого гола - в первой игре французский клуб победил со счетом 1:0. 

"Мы вылетели из турнира, в котором выиграли шесть из восьми матчей, еще один свели вничью и один проиграли. То есть в восьми встречах мы набрали 19 очков.

Если бы в ЛЧ была общая таблица, "Юве" бы шел первым или вторым. А вместо этого мы вылетели. Вот почему мне невероятно грустно. Это подводит меня к осознанию того, что в этом турнире "Ювентус" проклят.

Если бы мне не было так горько, я бы вышел с матча против "Лиона" с улыбкой на лице. Потому что я снова увидел парней в хорошей форме, которые отдали все силы. Они сражались до самого конца, оставили в этой игре все сердце и душу. Невероятно ценю это", - цитирует Сарри Goal.com.

Ранее Сарри заявил, что не собирается уходить из клуба. 
Метки:
Ювентус Лига чемпионов Роналду Криштиану
Футбол Лига чемпионов
0
Сегодня 17:48
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