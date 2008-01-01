Прямая трансляция матчей "Барселона" - "Наполи" и "Бавария" - "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов

В ночь с 8 на 9 августа пройдут ответные матчи в двух последних парах 1/8 финала Лиги чемпионов
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Немецкая "Бавария
" дома примет английский "Челси
". Игра начнется в 01:00 по времени Нур-Султана, а в прямом эфире ее покажет Qazaqstan - трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала. В первом матче в феврале "Бавария" в гостях одержала
разгромную победу - 3:0.
В 01:00 начнется и игра в Испании между "Барселоной
" и итальянским "Наполи
". В прямом эфире ее покажет Qazsport - трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала. В первом матче в феврале случилась
ничья - 1:1.
ЛЧ вернулась спустя пять месяцев в ночь на 8 августа: "Манчестер Сити" победил
"Реал" - 2:1, а "Ювентус" обыграл
"Лион" - 2:1, но вылетел из-за правило гостевого гола.
Четвертьфинал, полуфинал и финал ЛЧ состоятся
с 13 по 28 августа в португальском Лиссабоне. На данный момент известны три пары 1/4 финала - это "Аталанта" - ПСЖ, "РБ Лейпциг" - "Атлетико" и "Манчестер Сити" - "Лион".