Прямая трансляция матчей "Барселона" - "Наполи" и "Бавария" - "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов

По итогам этих игр определятся все участники 1/4 финала.

Лионель Месси. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
0
Сегодня 15:40
В ночь с 8 на 9 августа пройдут ответные матчи в двух последних парах 1/8 финала Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz

Немецкая "Бавария" дома примет английский "Челси". Игра начнется в 01:00 по времени Нур-Султана, а в прямом эфире ее покажет Qazaqstan - трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. В первом матче в феврале "Бавария" в гостях одержала разгромную победу - 3:0. 

В 01:00 начнется и игра в Испании между "Барселоной" и итальянским "Наполи". В прямом эфире ее покажет Qazsport - трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. В первом матче в феврале случилась ничья - 1:1. 

ЛЧ вернулась спустя пять месяцев в ночь на 8 августа: "Манчестер Сити" победил "Реал" - 2:1, а "Ювентус" обыграл "Лион" - 2:1, но вылетел из-за правило гостевого гола. 

Четвертьфинал, полуфинал и финал ЛЧ состоятся с 13 по 28 августа в португальском Лиссабоне. На данный момент известны три пары 1/4 финала - это "Аталанта" - ПСЖ, "РБ Лейпциг" - "Атлетико" и "Манчестер Сити" - "Лион".

Метки:
Барселона Наполи ФК Челси Лига чемпионов Бавария
Футбол Лига чемпионов
0
Сегодня 15:40
© 2008 - 2020 ТОО «EML»