Зидан высказался о вылете "Реала" из Лиги чемпионов

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан
после поражения от "Манчестер Сити"
в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
отметил, что в целом сезон для его команды получился хорошим.
"Мы заслуживаем высокую оценку за этот сезон, - цитирует тренера "Спорт Экспресс"
со ссылкой на пресс-службу УЕФА. - Варана не за что корить. Просто пойдем дальше с поднятыми головами, к новым целям. Мы так и сказали нашим парням. Нет нужды искать оправдания этому матчу. Мы отдали все, но иногда этого мало. В целом, это был хороший сезон. Нам не хватило мелочей. Что касается меня и следующего сезона, сейчас нужно отдохнуть, а дальше посмотрим.
Когда проигрываешь, надо признавать, что чего-то не хватило. Ключевым в этом противостоянии стал проигранный нами первый матч. У нас была возможность изменить ход противостояния, особенно во втором тайме, при счете 1:1. Я считаю, что мы могли забить еще. Но мы не ищем оправдания. Я поздравляю соперника с победой и благодарю своих ребят за проделанную работу.
Я хочу концентрироваться только на положительных моментах. Хорошо, это не самый лучший способ заканчивать сезон, но мы должны принять поражение. Мы проиграли и дома, и в гостях. Поэтому нужно просто поздравить "Сити" и двигаться дальше. Мы старались изменить ход противостояния, но нам это не удалось".
Отметим, что "Реал" дважды уступил "Манчестер Сити" со счетом 1:2 и по сумме двухраундового противостояния вылетел
из Лиги чемпионов.
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