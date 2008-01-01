Защитник "Реала" взял вину на себя за поражение от "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Защитник "Реала" Рафаэль Варан
взял на себя ответственность за поражение мадридского клуба в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
с "Манчестер Сити"
(1:2), хотя у него не нашлось объяснения своим роковым действиям.
"Я хочу сказать, что это мое поражение, хочу попросить прощения у своих товарищей по команде... Беру ответственность на себя за это поражение. Мы хорошо играли и хорошо к ней подготовились. Ошибки на этом уровне дорого обходятся, и у меня нет объяснений этим ошибкам.
Это сложная ночь для меня. Мы все выложились на поле, но иногда происходят такие поражения. Сегодня я потерпел поражение и должен это признать. Даже при счете 1:1 у нас были возможности, чтобы пройти в следующий раунд турнира, но, в конце концов, все пошло не так", - приводит слова игрока официальный сайт клуба.
Отметим, что именно из-за грубых ошибок Варана "Реал" уступил "Манчестер Сити" в ответном матче и по итогам двухраундового противостояния вылетел из Лиги чемпионов.
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