Защитник "Реала" взял вину на себя за поражение от "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Ответная игра проходила в Англии.

Рафаэль Варан. Фото: ФК "Реал"©
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Сегодня 07:28
Защитник "Реала" Рафаэль Варан взял на себя ответственность за поражение мадридского клуба в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:2), хотя у него не нашлось объяснения своим роковым действиям.

"Я хочу сказать, что это мое поражение, хочу попросить прощения у своих товарищей по команде... Беру ответственность на себя за это поражение. Мы хорошо играли и хорошо к ней подготовились. Ошибки на этом уровне дорого обходятся, и у меня нет объяснений этим ошибкам.

Это сложная ночь для меня. Мы все выложились на поле, но иногда происходят такие поражения. Сегодня я потерпел поражение и должен это признать. Даже при счете 1:1 у нас были возможности, чтобы пройти в следующий раунд турнира, но, в конце концов, все пошло не так", - приводит слова игрока официальный сайт клуба. 

Отметим, что именно из-за грубых ошибок Варана "Реал" уступил "Манчестер Сити" в ответном матче и по итогам двухраундового противостояния вылетел из Лиги чемпионов.

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Метки:
Футбол Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити
Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 07:28
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