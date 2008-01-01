"Манчестер Сити" снова победил "Реал", а дубль Роналду не спас "Ювентус" от вылета из Лиги чемпионов

В ночь на 8 августа состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
в двух парах, передает корреспондент Vesti.kz
. Эти игры стали первыми в турнире с марта.
Английский "Манчестер Сити
" дома победил испанский "Реал
" - 2:1. На девятой минуте Габриэл Жезус
обокрал Рафаэля Варана
и стал автором голевой передачи на Рахима Стерлинга
. Мадридцы отыгрались на 28-й усилиями Карима Бензема
, но на 68-й Жезус, снова опередивший Варана, принес победу хозяевам.
В первом матче в феврале "Сити" в Мадриде одержал
волевую победу - 3:1. Таким образом, общий счет в противостоянии - 5:2 в пользу "горожан".
Вместе с "Реалом" завершил выступление в ЛЧ "Ювентус
". Чемпионы Италии во втором матче дома обыграли французский "Лион
" - 2:1, но вылетают по итогам двух встреч.
В Турине счет был открыт на 12-й минуте, когда капитан "Лиона" Мемфис Депай
реализовал пенальти за фол Родриго Бентакура
. Отыграться "Ювентус" смог на 43-й - с пенальти, назначенного после попадания мяча в руку Депая, забил Криштиану Роналду
. Окончательный результат установил Роналду - на 60-й минуте португалец дальним ударом оформил дубль.
В первом матче в феврале во Франции победил
"Лион" - 1:0. Счет по сумме двух встреч - 2:2, но "Ювентус" вылетает из-за правила гостевого гола.
В ночь с 8 на 9 августа в 01:00 по времени Нур-Султана пройдут ответные матчи "Бавария" - "Челси" (первая игра - 3:0) и "Барселона" - "Наполи" (1:1).
Четвертьфинал, полуфинал и финал ЛЧ состоятся
с 13 по 28 августа в Германии. На данный момент известны три пары 1/4 финала - это "Аталанта" - ПСЖ, "РБ Лейпциг" - "Атлетико" и "Манчестер Сити" - "Лион".