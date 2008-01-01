УЕФА нашел замену Казахстану для домашних матчей "Астаны", "Кайрата", "Ордабасы" и "Кайсара" в еврокубках

Три из четырех команд стартуют в августе.

Фото: sports.yahoo.com©
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Сегодня 16:27
Казахстанские клубы в случае форс-мажора из-за ситуацией с коронавирусом могут провести домашние матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в Грузии. Такой вариант рассматривает УЕФА, сообщил "Лело" президент Грузинской федерации футбола Леван Кобиашвили

"УЕФА надеется на Грузию, если одна из сторон не сможет провести игру: хозяин не сможет ее организовать, а гость - приехать. В таком случае матч может пройти в другой стране. Вы знаете, что Кипр выразил желание проводить такие игры.

Из УЕФА связывались также и с нами, но тут все зависит только от нас, потому что существуют риски. Это зависит от того, о каких командах и национальных сборных будет идти разговор. Например, в Казахстане сложная ситуация. Но это - план УЕФА: если какая-то страна не сможет принять у себя игру, то мы рассмотрим такую возможность. Это положительно скажется на имидже нашей страны", - сказал Кобиашвили.

В ЛЧ Казахстан представит "Астана", а в ЛЕ - "Кайрат", "Ордабасы" и "Кайсар". В этом году в квалификации обоих турниров победитель пары будет определяться по итогам одного матча. 

Жеребьевка первого раунда ЛЧ пройдет 9 августа, матчи первого раунда 19-20 августа. Жеребьевка первого раунда ЛЕ состоится 10 августа, игры - 27 августа, второго. Жеребьевка второго раунда ЛЕ, с которого стартует "Кайсар", намечена на 31 августа, матчи - 17 сентября.  
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Астана ФК Кайрат ФК Кайсар ФК Ордабасы ФК Лига Европы Лига чемпионов Грузия Наши в еврокубках Футбол Кипр Коронавирус
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Сегодня 16:27
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