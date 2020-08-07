Прямые трансляции матчей Лиги чемпионов "Ман Сити" - "Реал" и "Ювентус" - "Лион"

Сегодня, в ночь с 7 на 8 августа, возобновляется розыгрыш футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В 01:00 по времени Нур-Султана состоятся два ответных матча 1/8-й финала.
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Туринский "Ювентус" примет "Лион". В первой встрече, которая состоялась еще в феврале, французский клуб сенсационно обыграл итальянцев благодаря единственному голу Тузара.
В другом матче в Англии сойдутся "Манчестер Сити" и "Реал". В первой игре, также в конце февраля, испанцы дома уступили со счетом 1:2.
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Матч "Ювентус" - "Лион" в прямом эфире покажет Qazsport, трансляцию также можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.
А игру "Манчестер Сити" - "Реал" в прямом эфире можно посмотреть по телеканалу Kazakhstan или на его сайте по этой ссылке.
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