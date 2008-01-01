"На поле злейшего врага". "Астана" заявила домашней ареной в Лиге чемпионов Центральный стадион Алматы

Чемпион Казахстана по футболу "Астана" заявил алматинский Центральный стадион в качестве домашней арены для еврокубков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Айдын Кожахмет.

"Астана" будет играть в Алматы. Чемпион Казахстана заявил алматинский Центральный стадион в качестве домашней арены для еврокубков. Поскольку "Астана Арена" еще не готова к международной сертификации, руководство "Астаны" решило в еврокубках играть на поле своего злейшего врага.

Вполне возможно, что сыграть на Центральном им и не доведется, учитывая новый вынужденный формат квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Если же сильнейший клуб Казахстана доберется до группового этапа одного из турниров, то сможет изменить место дислокации, так как "Астана Арена" к тому моменту уже будет готова к приему матчей самого высокого уровня", - пишет Кожахмет.

Стоит отметить, что "Астана" из-за замены газона на домашнем стадионе "Астана Арена" был вынужден перебазироваться в Алматы, где и провел первые матчи КПЛ-2020. При этом чемпион пропускал третий тур КПЛ, который был сыгран 1 июля. Таким образом, последний официальный матч "Астана" провела 15 марта.