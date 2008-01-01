"Астана" стартует в Лиге чемпионов после пяти месяцев без официальных матчей?

Казахстанские футбольные клубы, по всей видимости, начнут новый евросезон, так и не дождавшись возобновления премьер-лиги. Сегодня, 29 июля, было объявлено о продлении карантинных мер в стране еще на две недели, то есть как минимум до 17 августа. Корреспондент Vesti.kz предполагает, в какой форме "Астана", "Кайрат", "Ордабасы" и "Кайсар" подойдут к старту в Лиге чемпионов и Лиге Европы.



Сложности подстерегают столичный клуб, который в этом году из-за замены газона на домашнем стадионе "Астана Арена", был вынужден перебазироваться в Алматы. Он пропускал третий тур КПЛ, который был сыгран 1 июля. Последний официальный матч "Астана" провела 15 марта.



С учетом того, что из-за продления карантинных мер проведение футбольных соревнований в Казахстане отложено до ослабления (как минимум 17 августа) или окончания данного режима, следующий официальный матч "Астана", вероятнее всего, проведет в квалификации Лиги чемпионов. 9 августа команда Михала Билека узнает соперника по первому отборочному раунду, который будет состоять из одного матча, как, впрочем, и большинство отборочных стадий грядущей еврокампании. 18 или 19 августа чемпиону Казахстана уже предстоит стартовать в ЛЧ.



Как столичный клуб будет готовится к этой встрече, учитывая действующие ограничения, остается только догадываться.



Не совсем обнадеживают недавние высказывания президента клуба Михаила Гурмана, а также Билека, которые перечислили проблемы "Астаны" с составом, рассказав о заболевших футболистах. Кроме того, продолжаются скитания клуба, пока на "Астана Арене" срываются очередные сроки завершения работ.



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Представители Казахстана в Лиге Европы "Кайрат", "Ордабасы" и "Кайсар" также, вероятнее всего, начнут выступление в еврокубках, не дождавшись рестарта КПЛ.



Первый отборочный раунд турнира будет сыгран 20 августа. За десять дней до этого станут известны их соперники.



Скорее всего, отсутствие игровой практики и скомканный тренировочный процесс скажется на тонусе и игровой форме команд. В предстоящей еврокампании у казахстанских клубов уже не будет того преимущества, когда в премьер-лиге разгар сезона, и наши команды в оптимальной форме, а соперники, зачастую даже не вкатываясь в соревновательный ритм, идут без обкатки в бой.



Напомним, предположительной датой возобновления чемпионата Казахстана называлось 3 августа. Впервые турнир был приостановлен 16 марта после двух полных туров, а третий состоялся 1 июля. Рестарт КПЛ планировался в Алматы и Талгаре. Появился даже календарь на ближайшие четыре тура.