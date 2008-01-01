"Астанец будет, я серьезно". Болельщики европейского клуба - о матче с "Астаной" в Лиге чемпионов

Болельщики брестского "Динамо" очень не хотят, чтобы их команде попалась "Астана" на стадии первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Многие из них солидарны в том, что казахстанского чемпиона не пройти. Разве что какие-то шансы будут, если игра пройдет в Беларуси. Их комментарии относительно возможной встречи с командой Михала Билека ниже приводит корреспондент Vesti.kz.



Пешеход

В принципе, вообще без разницы, кто попадется... В таком состоянии, с таким тренером шансов нет... вообще.



timofeefff

Действительно, не вижу ни одной команды, которую бы "Динамо" прошел... Ну нет тут клубов из Сан-Марино, Мальты, Андорры или хотя бы Исландии...



bAtT

"Селтик", "Маккаби", "Црвена Звезда". Чем сильнее соперник по первому раунду, тем проще будет в дальнейшем. У нас чемпионат в самом разгаре, набравшему ход Бресту не составит труда расправиться с "заспанными" соперниками.



Falcao

Не смешите, какой у них там ход: полудохлые "Смолевичи" не могут обыграть, "Ислочи" горят, "Энергетику", "Славии". Команда разобранная. Один шанс - что у соперников также будет не лучшая форма, ведь никто не играет особо, простой три месяца у многих был. Но если будут попадаться "Селтик", "Астана", "Карабах", "Црвена Звезда", то шансов ноль.



Бес_такта

Хотелось бы, конечно, чтобы наши команды подергались немного, но основания для этого не просматриваются. Так что любой соперник выглядит для них серьезным.



Tornado

Ну, тут многие и по делу все отписали - подытожим: никого им не потянуть! Да там у многих простой, но там футболисты все бегают!!!! Играют!!!! А не ходят и не знают, как и куда мяч девать! Все... ЛЧ можем все забыть! Итог у шампиньона-шампиньонский: позор в ЛЧ, а потом позор во втором раунде ЛЕ! Вот цена необузданного смещения короля с трона без дальнейших целей!



Kaljanos

Очень много сложных соперников, но парочка вариантов есть: "Судува", "Сараево" и "Динамо" (Тбилиси). Здесь 50 на 50. При остальном жребии, скорее всего, брестчане отправятся в ЛЕ.



Znamenitiy

Смешной. У "Динамо" за плечами ничего нет. Без вариантов с любой командой из этого списка.



primedime

У БАТЭ за плечами когда-то были и "Ювентус", и "Барселона", а потом случился Карагандец, а еще "Дандолк".



Ту-134

Астанец будет, я серьезно.



stranick

Даже если будет "Астана", и если Брест будет играть дома, можно пройти, а в гостях, да, ахтунг.



Alexander Kosenkov

Самый нормальный вариант - это "Судува". Но в целом главное, чтобы играли дома.



Roma Grungy

"Шериф", "Судува", "Омония", "Сараево". Ну, может, еще Тбилиси... С остальными шансов мало.



Pravdorub

Здесь самое главное - где играть. Если дома, то можно бороться со многими, если на выезде, то шансы для нынешнего Бреста минимальны с любым соперником, это касается и наших участников ЛЕ.



Алексей Кита

"Астана" - наилучший вариант при условии игры на Брестском, правда, "Динамо" сейчас, мягко говоря, не в форме.



Mogilev1

Сразу на выход. Бресту ничего не светит. Скриньте.



Александр Коновалов

Шансов нет, пусть хотя бы не мешок получат!!!



Отметим, что жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов состоится 9 августа. Матчи пройдут 18 и 19 августа. Победитель пары на этой стадии квалификации будет определен по итогам одного матча.



Потенциальные соперники брестского "Динамо":



- "Селтик" (Шотландия);

- "Астана" (Казахстан);

- "Лудогорец" (Болгария);

- "Црвена Звезда" (Сербия);

- "Карабах" (Азербайджан);

- "Легия" (Варшава, Польша);

- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);

- "Молде" (Норвегия);

- "Шериф" (Молдова);

- "Ференцварош" (Венгрия);

- "Дандолк" (Ирландия);

- "Слован" (Словакия);

- "Судува" (Литва);

- "Омония" (Кипр);

- "Университатя"/"Клуж" (Румыния);

- "Сараево" (Босния и Герцеговина);

- "Динамо" (Тбилиси, Грузия).



О потенциальных соперниках "Астаны" можно узнать здесь.