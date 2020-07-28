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"Астанец будет, я серьезно". Болельщики европейского клуба - о матче с "Астаной" в Лиге чемпионов

Игры пройдут 18 и 19 августа.

"Астанец будет, я серьезно". Болельщики европейского клуба - о матче с "Астаной" в Лиге чемпионов
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Болельщики брестского "Динамо" очень не хотят, чтобы их команде попалась "Астана" на стадии первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Многие из них солидарны в том, что казахстанского чемпиона не пройти. Разве что какие-то шансы будут, если игра пройдет в Беларуси. Их комментарии относительно возможной встречи с командой Михала Билека ниже приводит корреспондент Vesti.kz.

Пешеход 

В принципе, вообще без разницы, кто попадется... В таком состоянии, с таким тренером шансов нет... вообще.

timofeefff
Действительно, не вижу ни одной команды, которую бы "Динамо" прошел... Ну нет тут клубов из Сан-Марино, Мальты, Андорры или хотя бы Исландии...

bAtT
"Селтик", "Маккаби", "Црвена Звезда". Чем сильнее соперник по первому раунду, тем проще будет в дальнейшем. У нас чемпионат в самом разгаре, набравшему ход Бресту не составит труда расправиться с "заспанными" соперниками.

Falcao
Не смешите, какой у них там ход: полудохлые "Смолевичи" не могут обыграть, "Ислочи" горят, "Энергетику", "Славии". Команда разобранная. Один шанс - что у соперников также будет не лучшая форма, ведь никто не играет особо, простой три месяца у многих был. Но если будут попадаться "Селтик", "Астана", "Карабах", "Црвена Звезда", то шансов ноль.

Бес_такта
Хотелось бы, конечно, чтобы наши команды подергались немного, но основания для этого не просматриваются. Так что любой соперник выглядит для них серьезным.

Tornado
Ну, тут многие и по делу все отписали - подытожим: никого им не потянуть! Да там у многих простой, но там футболисты все бегают!!!! Играют!!!! А не ходят и не знают, как и куда мяч девать! Все... ЛЧ можем все забыть! Итог у шампиньона-шампиньонский: позор в ЛЧ, а потом позор во втором раунде ЛЕ! Вот цена необузданного смещения короля с трона без дальнейших целей! 

Kaljanos
Очень много сложных соперников, но парочка вариантов есть: "Судува", "Сараево" и "Динамо" (Тбилиси). Здесь 50 на 50. При остальном жребии, скорее всего, брестчане отправятся в ЛЕ.

Znamenitiy
Смешной. У "Динамо" за плечами ничего нет. Без вариантов с любой командой из этого списка.

primedime
У БАТЭ за плечами когда-то были и "Ювентус", и "Барселона", а потом случился Карагандец, а еще "Дандолк".

Ту-134
Астанец будет, я серьезно.

stranick
Даже если будет "Астана", и если Брест будет играть дома, можно пройти, а в гостях, да, ахтунг.

Alexander Kosenkov
Самый нормальный вариант - это "Судува". Но в целом главное, чтобы играли дома.

Roma Grungy
"Шериф", "Судува", "Омония", "Сараево". Ну, может, еще Тбилиси... С остальными шансов мало.

Pravdorub
Здесь самое главное - где играть. Если дома, то можно бороться со многими, если на выезде, то шансы для нынешнего Бреста минимальны с любым соперником, это касается и наших участников ЛЕ.

Алексей Кита
"Астана" - наилучший вариант при условии игры на Брестском, правда, "Динамо" сейчас, мягко говоря, не в форме.

Mogilev1
Сразу на выход. Бресту ничего не светит. Скриньте.

Александр Коновалов
Шансов нет, пусть хотя бы не мешок получат!!!

Отметим, что жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов состоится 9 августа. Матчи пройдут 18 и 19 августа. Победитель пары на этой стадии квалификации будет определен по итогам одного матча.

Потенциальные соперники брестского "Динамо":

- "Селтик" (Шотландия);
- "Астана" (Казахстан);
- "Лудогорец" (Болгария); 
- "Црвена Звезда" (Сербия);
- "Карабах" (Азербайджан);
- "Легия" (Варшава, Польша);
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
- "Молде" (Норвегия);
- "Шериф" (Молдова);
- "Ференцварош" (Венгрия);
- "Дандолк" (Ирландия);
- "Слован" (Словакия);
- "Судува" (Литва);
- "Омония" (Кипр);
- "Университатя"/"Клуж" (Румыния);
- "Сараево" (Босния и Герцеговина);
- "Динамо" (Тбилиси, Грузия).

О потенциальных соперниках "Астаны" можно узнать здесь.

 

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Метки:
Футбол Лига чемпионов Астана ФК Беларусь Билек Михал

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