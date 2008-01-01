Матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал" под угрозой срыва из-за коронавируса

Проведение ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между командами "Манчестер Сити" и "Реал" находится под вопросом, передает sports.ru.

Встреча должна пройти в Англии 7 августа. Но пока неизвестно, как она будет организована. Дело в том, что правительство Великобритании ввело с сегодняшнего дня 14-дневный карантин для тех, кто въезжает из Испании. В этой стране вновь зафиксирована вспышка коронавируса.

Напомним, в первой встрече команд, которая прошла в феврале в Испании, "Ман Сити" одержал победу со счетом 2:1.

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