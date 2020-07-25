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"Астана" оказалась второй в рейтинге на первом этапе Лиги чемпионов

Эти игры пройдут 18 и 19 августа.

"Астана" оказалась второй в рейтинге на первом этапе Лиги чемпионов
Фото: ФК "Астана"©️
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
0

Столичная "Астана", которая начнет борьбу в Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда, оказалась второй по рейтингу, сообщает KazFootball.kz.

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов стартуют 34 команды, с учетом предварительного этапа всего представлены 38 стран. "Астана", имеющая в своем активе 29 000 баллов, имеет второй рейтинг, опережая чемпионов таких стран, как Болгария, Сербия, Азербайджан, Польша, Венгрия, Румыния и другие.

Казахстанская команда находится ниже лишь шотландского "Селтика". Рейтинг первых пяти команд в первом раунде Лиги чемпионов:

1. "Селтик" (Шотландия) - 34 000;
2. "Астана" (Казахстан) - 29 000;
3. "Лудогорец" (Болгария) - 26 000;
4. "Црвена Звезда" (Сербия) - 22 750;
5. "Карабах" (Азербайджан) - 21 000.

Игры первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 18 и 19 августа 2020 года и будут состоять из одного матча. О потенциальных соперниках "Астаны" можно узнать здесь.

 

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Метки:
Астана ФК Лига чемпионов Шотландия

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