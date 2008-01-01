"Астана" узнала всех возможных соперников на старте Лиги чемпионов

Матчи пройдут 18/19 августа.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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23 июля 18:03

Определились все потенциальные соперники ФК "Астана" по первому квалификационному раунду Лиги чемпионов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил старший медиа-офицер столичного клуба Дмитрий Нестеренко.

Матчи пройдут 18/19 августа. Победитель пары на этой стадии квалификации будет определен по итогам одного матча.

Потенциальные соперники "Астаны":

- "Фола" (Люксембург);
- "Юргорден" (Швеция);
- победитель предварительного раунда;
- "Будучност" (Черногория);
- "Флора" (Эстония);
- "Динамо" (Брест, Беларусь);
- "Рига" (Латвия);
- "Коннас Куэй" (Уэльс);
- "КИ Клаксвик" (Фарерские острова);
- "Европа" (Гибралтар);
- НК "Целе" (Словения);
- "Арарат-Армения" (Армения);
-  КуПС (Финляндия);
- "КР Рейкьявик" (Исландия);
- "Тирана" (Албания);
- "Силекс" (Северная Македония);
- "Флориана" (Мальта).

 

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Метки:
Астана ФК Лига чемпионов
Футбол Лига чемпионов
0
23 июля 18:03
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