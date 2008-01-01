"Астана" узнала всех возможных соперников на старте Лиги чемпионов

Определились все потенциальные соперники ФК "Астана" по первому квалификационному раунду Лиги чемпионов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил старший медиа-офицер столичного клуба Дмитрий Нестеренко.

Матчи пройдут 18/19 августа. Победитель пары на этой стадии квалификации будет определен по итогам одного матча.

Потенциальные соперники "Астаны":

- "Фола" (Люксембург);

- "Юргорден" (Швеция);

- победитель предварительного раунда;

- "Будучност" (Черногория);

- "Флора" (Эстония);

- "Динамо" (Брест, Беларусь);

- "Рига" (Латвия);

- "Коннас Куэй" (Уэльс);

- "КИ Клаксвик" (Фарерские острова);

- "Европа" (Гибралтар);

- НК "Целе" (Словения);

- "Арарат-Армения" (Армения);

- КуПС (Финляндия);

- "КР Рейкьявик" (Исландия);

- "Тирана" (Албания);

- "Силекс" (Северная Македония);

- "Флориана" (Мальта).

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