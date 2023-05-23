Макгрегор нашел себе новый вид единоборств

Суперзвезда MMA ирландец Конор Макгрегор высказал свое мнение о растущей популярности формата единоборств, известного как бои на голых кулаках, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он высказал идею попробовать себя в этом виде единоборств.

"В кулачных боях очень трудно получить скучный поединок. Там практически невозможно провести скучный бой. Я скажу тебе, почему. Ни в одном другом виде спорта невозможно сказать: «Вероятность скучного поединка равна нулю». Мы все иногда дремали на спортивных событиях. В боксе можно устроить сонное царство. В ММА тоже. Но в кулачных боях нет ни единого шанса на скучный бой.

Даже если бойцы будут просто обмениваться джебами, эти удары рассекут кожу. Рассечения вызывают панику на ринге, толпа начинает гудеть. Становится нескучно. Это интересный вид спорта, я бы попробовал себя в нем", - приводит слова Макгрегора MMA News.