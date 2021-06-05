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Утверждены единые правила игры в хоккей. Они коснутся "Барыс" и сборную Казахстана

Это назвали эволюционным путем.

Утверждены единые правила игры в хоккей. Они коснутся "Барыс" и сборную Казахстана
Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Международная федерация хоккея (IIHF) с сезона-2021/22 утвердила новые правила игры в хоккей, который стали едиными для всех лиг мира, в том числе и для КХЛ, где выступает казахстанский "Барыс".

Для разработки данных правил была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители IIHF, профессиональных лиг Европы и Северной Америки, а также КХЛ и управление судейства ФХР.

Алексей Анисимов, главный арбитр и вице-президент КХЛ: "Создание единых правил игры в хоккей - это эволюционный путь. Мы всегда поддерживали создание унифицированных правил для всех лиг, что позволит развиваться хоккею по единым стандартам. КХЛ была рада принять участие в этом проекте, где все участники были в едином контакте“.

Свод правил на сезон-2021/22 должен объединить существующие правила IIHF, НХЛ, КХЛ и европейских лиг. 

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Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею
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