"Барыс" представил состав на матча Кубка Президента

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Сегодня 16:35
©ХК "Барыс"

Столичный "Барыс" назвал состав на матч третьего тура Кубка Президента Казахстана против тольяттинской "Лады", сообщают Vesti.kz.

Встреча на льду "Барыс Арены" в Астане начнется в 17:00 по казахстанскому времени.

Состав "Барыса" на матч с "Ладой":

Жафяров (С) - Кодола - Эллисон, Бутчер - Бутенко

Смит - Апальков (А) - Кайыржан (А), Болье - Камалов

Саркенов - Шайхмедденов - Симонов, Кенесбай - Волосенков

Алибек - Бойко - Колобов, Решетько - Сулейменов

Логвин

Вратари: Маттссон (Бояркин)

Напомним, в первом туре астанчане обыграли "Амур" (2:1), а во втором были разгромлены сборной Казахстана - 0:5.


Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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