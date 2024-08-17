"Барыс" представил состав на матча Кубка Президента

Столичный "Барыс" назвал состав на матч третьего тура Кубка Президента Казахстана против тольяттинской "Лады", сообщают Vesti.kz.
Встреча на льду "Барыс Арены" в Астане начнется в 17:00 по казахстанскому времени.
Состав "Барыса" на матч с "Ладой":
Жафяров (С) - Кодола - Эллисон, Бутчер - Бутенко
Смит - Апальков (А) - Кайыржан (А), Болье - Камалов
Саркенов - Шайхмедденов - Симонов, Кенесбай - Волосенков
Алибек - Бойко - Колобов, Решетько - Сулейменов
Логвин
Вратари: Маттссон (Бояркин)
Напомним, в первом туре астанчане обыграли "Амур" (2:1), а во втором были разгромлены сборной Казахстана - 0:5.