"Барыс" отреагировал на приезд форварда из России

Как стало известно Metaratings.ru, «Барыс» не рассматривает подписание нападающего Сергея Шумакова. Сообщается, что вопрос о возможном сотрудничестве с экс-игроком «Автомобилиста» не стоит.

Ранее в СМИ появилась информация, что Шумаков близок к продолжению карьеры в «Барысе», который является основным вариантом для игрока.

Шумаков является воспитанником челябинского хоккея. Ранее он выступал за «Сибирь», ЦСКА и «Авангард». 1 сентября 2018 года Шумаков подписал однолетний контракт новичка с «Вашингтоном», однако закрепиться в НХЛ форварду не удалось. Он провёл суммарно 13 матчей в АХЛ за «Херши» и «Спрингфилд» и вернулся в КХЛ.

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