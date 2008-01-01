"Драка на тренировке придала нам импульс". Защитник "Барыса" - о ключевом моменте и четвертой кряду победе

Защитник "Барыса" Леонид Метальников прокомментировал волевую победу над "Витязем" (3:2 Б) и рассказал, как команда встрепенулась после скандальной драки на тренировке. Его слова приводит "Шайба.kz".

- Хороший матч. Хорошо, что отыграли, не сдались и довели матч до победы.

- За счет чего удалось перевернуть ход игры и победить?

- Когда мы играли 5 на 3, это был ключевой момент, я так думаю. Когда забили гол, это придало уверенности. Затем начали больше двигаться и лучше играть.

- В серии буллитов что сыграло? Мастерство голкиперов?

- На буллитах вратари хорошо сыграли. Молодцы. Особенно наш.

- Четыре победы подряд. Какое настроение в команде?

- Как ни крути, я думаю, все равно эта драка придала нам импульс и повод, чтобы задуматься, что мы вообще делаем, для чего выходим и как действуем. После этого все начали разговаривать друг с другом, больше работать, а в плане игры выполнять задание. Каждый раз говорим, что мы рабочая команда. Если мало двигаемся, то нам тяжело кого-то обыграть. Когда мы в движении и все выполняем, то нам любая команда по зубам. От этого и пошли победы. Естественно, настроение улучшается, как и атмосфера в коллективе.

- Как оценишь игру Самата Данияра?

- Он хорошо отыграл. Молодец. Мне понравилось. Спокойно, уверенно. Вообще красавчик.