Тренер "Витязя" разобрал обидное поражение от "Барыса"

Главный тренер ХК "Витязь" Михаил Кравец подвел итоги матча с "Барысом" в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась победой казахстанского клуба в серии буллитов со счетом 3:2. При этом по ходу игры гости вели с преимуществом в две шайбы.

- Играли против хорошей команды, в которой достаточно много хороших игроков. С нашей стороны была хорошая игра, забили тоже хорошие мы голы, выстояли. Но, к сожалению, удаления немного нас подвели. А так, по моментам, мы ни в чем не уступили, даже может быть, больше создали, особенно в овертайме. Буллиты это уже мастерство. Здесь, конечно, из пяти нужно забивать. Мы довольны. Выездная игра, мы берем одно очко у хорошей команды. Двигаемся дальше, - сказал Кравец.