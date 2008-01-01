"Барыс" пропустил в большинстве, отыгрался с 0:2 и продлил победную серию в КХЛ

Казахстанский "Барыс" одержал волевую победу над "Витязем" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. При этом по ходу игры подопечные Юрия Михайлиса уступали в две шайбы.

Сначала на четвертой минуте Линус Хультстрем открыл счет, а во втором периоде Каспарс Даугавиньш (33-я) удвоил преимущество "Витязя", забросив шайбу в меньшинстве.

За 20 секунд до перерыва "Барыс" реализовал большинство и одну шайбу отыграл - отличился Мэтт Фрэттин.

В начале заключительного периода хозяева и вовсе сравняли счет - с передачи Никиты Михайлиса забросил Роман Старченко и перевел игру в овертайм.

Однако в овертайме командам отличиться не удалось и победителя пришлось выявлять в серии буллитов, где удачливее оказались хозяева - победу принес Фил Варон.

Таким образом, "Барыса" продлил победную серию до четырех матчей, команда с 33 очками осталась на девятом месте в таблице Восточной конференции. "Витязь" (33) идет девятым на "Западе".