"Барыс" пропустил в большинстве, отыгрался с 0:2 и продлил победную серию в КХЛ

Команда пока вне зоны плей-офф.

Фото: ХК "Барыс"
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Сегодня 19:36
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Витязь 2:2

Голы: Хультстрем, 4 (0:1); Даугавиньш, 33 (0:2); Фрэттин, 39 (1:2); Старченко, 43 (2:2)

Турнирная таблица

Казахстанский "Барыс" одержал волевую победу над "Витязем" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. При этом по ходу игры подопечные Юрия Михайлиса уступали в две шайбы.

Сначала на четвертой минуте Линус Хультстрем открыл счет, а во втором периоде Каспарс Даугавиньш (33-я) удвоил преимущество "Витязя", забросив шайбу в меньшинстве.

За 20 секунд до перерыва "Барыс" реализовал большинство и одну шайбу отыграл -  отличился Мэтт Фрэттин.

В начале заключительного периода хозяева и вовсе сравняли счет - с передачи Никиты Михайлиса забросил Роман Старченко и перевел игру в овертайм.

Однако в овертайме командам отличиться не удалось и победителя пришлось выявлять в серии буллитов, где удачливее оказались хозяева - победу принес Фил Варон.

Таким образом, "Барыса" продлил победную серию до четырех матчей, команда с 33 очками осталась на девятом месте в таблице Восточной конференции. "Витязь" (33) идет девятым на "Западе".

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Хоккей КХЛ
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Сегодня 19:36
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