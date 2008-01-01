"С реализацией моментов есть проблемы". КХЛ - о матче "Барыса" с "Витязем"

Континентальная хоккейная лига
(КХЛ) на своем официальном сайте
представила превью к матчу "Барыс" - "Витязь"
, отметив, что гости не выигрывают в Казахстане с 2014 года.
Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 17:00 по местному времени. Игру покажут
в прямом эфире.
"Барыс" одержал третью победу подряд, переиграв крепкий "Локомотив" (3:1). Тренеры похвалили вратаря Йони Ортио, отразившего 29 бросков. С реализацией моментов у команды есть проблемы (63 гола в 29 встречах). "Витязь" в последнем матче проиграл на домашнем льду "Торпедо" (2:3). Подольчане едва не сделали камбэк, отыграв две шайбы отставания из трех. Главный тренер Михаил Кравец назвал игру одной из самых неудачных за последнее время.
Казахстанская команда расположилась вне зоны плей-офф, от которой ее отделяют всего два очка. В схожем положении, только в Западной конференции, находится и "Витязь".
Четыре игры насчитывает серия форварда "Барыса" Якоба Лильи (3+1). На протяжении трех матчей подряд набирает очки нападающий подольчан Данила Моисеев (3+1).
"Витязь" с 2014 года не побеждает в столице Казахстана, проиграв пять последних гостевых встреч с "Барысом", - говорится в тексте.
"Барыс" в последних трех играх дома обыграл "Спартак" (2:1), "Сочи" (2:0) и "Локомотив" (3:1). Домашняя серия казахстанского клуба завершится матчем с нижегородским "Торпедо" 11 декабря.