"С реализацией моментов есть проблемы". КХЛ - о матче "Барыса" с "Витязем"

Команды занимают девятые места в своих конференциях.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 10:48
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте представила превью к матчу "Барыс" - "Витязь", отметив, что гости не выигрывают в Казахстане с 2014 года.

Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 17:00 по местному времени. Игру покажут в прямом эфире.

"Барыс" одержал третью победу подряд, переиграв крепкий "Локомотив" (3:1). Тренеры похвалили вратаря Йони Ортио, отразившего 29 бросков. С реализацией моментов у команды есть проблемы (63 гола в 29 встречах). "Витязь" в последнем матче проиграл на домашнем льду "Торпедо" (2:3). Подольчане едва не сделали камбэк, отыграв две шайбы отставания из трех. Главный тренер Михаил Кравец назвал игру одной из самых неудачных за последнее время.

Казахстанская команда расположилась вне зоны плей-офф, от которой ее отделяют всего два очка. В схожем положении, только в Западной конференции, находится и "Витязь".

Четыре игры насчитывает серия форварда "Барыса" Якоба Лильи (3+1). На протяжении трех матчей подряд набирает очки нападающий подольчан Данила Моисеев (3+1).

"Витязь" с 2014 года не побеждает в столице Казахстана, проиграв пять последних гостевых встреч с "Барысом", - говорится в тексте.

"Барыс" в последних трех играх дома обыграл "Спартак" (2:1), "Сочи" (2:0) и "Локомотив" (3:1). Домашняя серия казахстанского клуба завершится матчем с нижегородским "Торпедо" 11 декабря.
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Сегодня 10:48
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